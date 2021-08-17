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Beylikdüzü'nde Zümra Nur'un düştüğü yer görüntülendi

Beylikdüzü'nde Zümra Nur'un düştüğü yer görüntülendi

Beylikdüzü'nde 3 yaşındaki Zümra Nur Şendur, dün düştüğü asansör boşluğunda ağır yaralı olarak kurtarıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Küçük kızın düştüğü asansör boşluğu görüntülenirken, inşaat halindeki apartmanda hiçbir güvenlik önlemi alınmaması da dikkat çekti.

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Beylükdüzü'nde dün annesiyle parka giden 3 yaşındaki Zümra Nur Şendur, eve döndükten sonra apartmanın önünde ortadan kayboldu. Kızının kaybolduğunu fark eden anne, durumu polis ekiplerine bildirirken, olay yerinde gelen ekipler, küçük kızı apartmanın asansör boşluğunda baygın buldu. Hastanede tedavi altına alınan Zümra Nur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın ölümü polis ekiplerince araştırılıyor.

Küçük Zümra Nur'un düştüğü inşaat halindeki apartmanın asansör boşluğu görüntülendi. Ayrıca inşaatın çevresinde hiçbir güvenlik önlemi alınmamış olması ve çevresinde çocuklara ait olan oyuncakların olması dikkat çekti.

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