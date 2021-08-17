Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem tazminatında flaş 'rapor' detayı

Hastalık istirahat raporu alanların sayısı arttı. Bu konuda suiistimal, kıdem tazminatı, işten çıkarma başta olmak üzere birçok başlık milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Peki kıdem tazminatındaki rapor detayı nedir?

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Pandemiyle birlikte sağlık raporu en çok merak edilen konu oldu. Sağlık raporu varken sosyal medyadan tatil fotosu paylaşan işini kaybedebilir. İşyerinin ortamı sağlığını bozan kişi, kıdemini alıp işten çıkabilir.

İşyeri ve iş ortamı sağlığını bozan çalışan sağlık raporuyla kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilir. İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren o sorular:

Sosyal güvenlik kurumu sağlık raporu bedelini karşılar mı?

Sevk belgesi düzenlenerek maluliyet, meslek hastalığı ve kontrol muayeneleri gibi nedenlerle hastaneye sevk edilenlerin sağlık raporlarını kurum karşılıyor.

Sağlık raporu bedeli hangi halde ödenmez?

Ehliyet, engellik, vasi tayini, silah ruhsatına ilişkin istenen rapor, portör muayeneleri ve işlemleri, tarama amaçlı muayene ve işlemler gibi özel amaçla kullanılacak rapor bedellerini devlet karşılamıyor.

Meslek hastalığı tespiti için hastaneye başvurulursa ücret ödenir mi?

Sabah'ın haberine göre kurum birimlerince sevk belgesi düzenlenmek suretiyle maluliyet, meslek hastalığı ve kontrol muayeneleri gibi nedenlerle hastaneye sevk edilen kişiler için düzenlenen sağlık raporlarını kurum karşıladığı için ücret alınmaz.

Sağlık raporu ile işten ayrıldığımda kıdem tazminatı alabilir miyim?

İşyeri ve iş ortamı sağlığınızın bozulmasına neden oluyorsa işverenle konuşarak kıdem tazminatı verilebilir. İşveren kabul etmezse işe devam edemeyeceğinize yönelik rapor alıp tazminatınızı alabilirsiniz.

Çalışanın kendi kastı ya da alkol sorunu nedeniyle işe gelmemesi durumunda iş akdi feshedilebilir mi?

Her iki durumda da işe devamsızlığın arka arkaya 3 iş günü ya da ayda 5 iş gününden fazla sürmesi durumunda iş akdi feshedilebilir.

Sağlık raporu aldığı halde tatile, eğlence mekanlarına gittiği belgelenen çalışanın iş akdi feshedilebilir mi?

Yargıtay Hukuk Dairesi benzeri bir olayın yaşandığı dosyada rapor aldıktan sonra tatile giden işçiyi çıkaran işvereni haklı buldu.