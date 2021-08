Zülfü Livaneli kızı Aylin Livaneli kaç yaşında kiminle evli?

Zülfü Livaneli'nin kızı Aylin Lİvaneli uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Kaan Ünver ile sade bir törenle evlendi. Bu güzel haberi instagram hesabından duyuran Aylin Livaneli'nin eşi merak konusu oldu. Peki 54 yaşındaki Aylin Livaneli'nin eşi Kaan Ünver kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Ünlü sanatçı Zülfü Livaneli'nin kızı, şarkıcı Aylin Livaneli, iletişimci Kaan Ünver ile evlendi. Bu güzel haberi instagram hesabından paylaşan Aylin Livaneli müjdeli haberi takipçileri ile duyurdu. Bu haberin ardından 54 yaşındaki Aylin Livaneli'nin eşi Kaan Ünver merak konusu oldu. Peki kimdir Kaan Ünver, kaç yaşında?

25 Temmuz'da Bodrum'da aile arasında gerçekleşen bir nikah töreni ile evlenen çift, bu güzel haberi ülkemizde yaşanan yangın ve sel felaketleri nedeniyle takipçileriyle bugün paylaştı.



Sevgili dostlar, 25 Temmuz’da Kaan ile hayatlarımızı birleştirdik. Bodrum’da aile arasında küçük bir tören yaptık, ancak hemen ardından yaşanan yangın ve sel felaketleri nedeniyle bu mutlu haberi sizlerle yeni paylaşabiliyoruz. Güzel dilekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederiz.

Aylin Livaneli kimdir:

28 Ağustos 1966 tarihinde Ankara'da doğdu. İlköğrenimini Stockholm'de International School of Stockholm'de yapan Aylin Livaneli, daha sonra babası Zülfü Livaneli ve annesi Ülker Livaneli ile birlikte Paris'e yerleşti ve liseyi Ecole Active Bilingue'de bitirdi. Lise yıllarında şan dersleri de alan Livaneli, liseden hemen sonra Türkiye'ye dönerek müzik hayatına atıldı. Bu süre içerisinde, ailesinin kurduğu Interfilm adlı şirkette çalıştı. Üniversite yıllarında Hürriyet, Milliyet, Vatan gazetelerinde ve Aktüel dergisinde köşe yazıları yazdı. Stockholm'de geçirdiği çocukluk yıllarını anlattığı "Sürgün Çocuklar Bahçesi" adlı deneme kitabını çıkardı.

1997 yılı albümünün ardından müziği bırakarak New York Üniversitesinde edebiyat okudu. Livaneli, New York'tan sonra Londra'ya yerleşerek London School of Economics and Political Science (LSE)'den mezun oldu.

2008 yılında Türkiye'ye dönen Livaneli, Abba'nın prodüktörlerinden Anders Hansson'la Stockholm'de kaydettiği ve kendisi için "müziğe kesin bir veda hediyesi" anlamı taşıyan "Love is the Answer” adlı İngilizce albümü çıkarttı.