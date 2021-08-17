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Beşiktaş'ın yeni golcüsü Batshuayi İstanbul'da coşkuyla karşılandı

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Batshuayi İstanbul'da coşkuyla karşılandı

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Belçikalı golcü Michy Batshuayi İstanbul'a geldi. 27 yaşındaki oyuncuyu havalimanında yaklaşık 200 taraftar karşıladı.

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Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi İstanbul'a geldi.

Bonservisi İngiliz ekibi Chelsea'de bulunan 27 yaşındaki santrforu taşıyan uçak gece saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

Batshuayi'yi havalimanında 200 kadar siyah-beyazlı taraftar tezahüratlarla karşıladı. Belçikalı futbolcu da "kartal" pençesi yaparak basın mensuplarına görüntü verdi.

Belçikalı santrforun sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.

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