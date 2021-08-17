Taliban Sözcüsü'nden Türkiye açıklaması

Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, A Haber'e konuştu kurulacak hükümetin dünya ile uyumlu olacağını söyledi. Shaheen, Türkiye'yi kardeş ülke olarak nitelendirirken işbirliğine hazır olduklarını açıkladı.

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Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, kardeş ülke olarak nitelendirdikleri Türkiye ile işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Shaheen, dünyadaki düzene uyum sağlayacaklarını belirtirken kız çocuklarının kaçırıldığı iddialarını ise yalanladı.

Suhail Shaheen A Haber canlı yayınında konuştu. Afganistan'da yeni bir hükümet kurulacağını ve bölgesel olarak da herkesle uyum içinde olacaklarını söyledi. Shaheen, Pakistan, Afganistan ve çevremizdeki için temel hakları tanıyarak yönetim kurmak istediklerini belirterek "Herkesin içi rahat olsun. Kimse için tehdit oluşturmuyoruz." diye konuştu.

Türkiye açıklaması

Türkiye ile Afganistan arasındaki bağların devam etmesini istediklerini belirten Shaheen, "Türkiye bizim için kardeş ülkedir, İslami bir ülkedir. Burada kardeş ülkenin bizimle olması çok güzel. Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Her hangi bir parasal yardım ya da işbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz." dedi. Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen çocuk kaçırma iddialarını yalanladı.