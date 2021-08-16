Tanju Özcan: Emirhan Yalçın'ın adı yaşatılacak

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Suriyeli sığınmacılar için sarf ettiği sözler birçok kesim tarafından tepkiyle karşılanmış ve uzun süreli tartışmaların fitilini ateşlemişti.

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CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Suriyeli sığınmacılara yönelik ''Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz olan, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı ücretlerde 10 kat zam yapacağız. Gitsinler istiyoruz" sözleri kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Nokta TV'de kendisi hakkında yapılan tartışmaları, Ankara'nın Altındağ ilçesinde Suriyelilere yönelik saldırıları ve gündemi değerlendirdi.

Emirhan Yalçın'ın adı caddeye verilecek

Belediye Başkanı Özcan, Ankara'da yaşanan ve genç Emirhan'ın hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan olaylara da değinerek; "Emirhan Yalçın'ın adını Bolu'daki önemli bir caddeye ya da büyük bir parka vereceğiz. Türk milleti olarak sahip çıkmamız gerek" açıklamasında bulundu.

Ben ne ırkçıyım ne faşistim

Benim derdim sığınmacılar değil, kendi vatandaşlarım diyen Özcan, ben o cümleleri sarf etmeseydim bu konu Türkiye’de konuşulmayacaktı diyerek kendisini "Ben ne ırkçıyım ne faşistim. ben anti-emperyalistim" ifadeleriyle savundu.