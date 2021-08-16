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Rusya, Afganistan'ın genelinde durumun istikrara kavuştuğunu savundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rusya, Afganistan'ın genelinde durumun istikrara kavuştuğunu savundu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın genelindeki durumun istikrara kavuştuğunu savundu.

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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Afganistan'da Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinin ardından oluşan durumun takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Elimizdeki bilgiye göre başkent Kabil ve Afganistan'ın genelindeki durum istikrara kavuşuyor. Taliban, kamu düzenini sağlamaya başladı ve yerli vatandaşların ve yabancı diplomatik misyon temsilciliklerinin güvenliğini garanti ettiğini teyit etti. Afganistan'daki tüm tarafları şiddetten kaçınmaya ve durumun barış yoluyla çözülmesine destek vermeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Rusya'nın Kabil Büyükelçiliğinin çalışmaya devam edeceği aktarılan açıklamada Afganistan'daki yeni iktidar temsilcileriyle temasların başlatıldığı kaydedildi.

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