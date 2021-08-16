ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki kaosu çaresizce izledi

Dünya, Afganistan'dan gelen gelişmelere kilitlenmiş durumda. Taliban, 10 günde tüm ülkeyi ele geçirirken ABD yönetimi ise çaresiz kaldı.

Kabil'deki diplomatlarına, "Tüm belgeleri yok edin" emri veren Washington, önce personelini havalimanına taşıdı, sonra tahliye etti.

ABD Başkanı Joe Biden'in tüm bu gelişmeleri takip ettiği toplantıdan gelen kare ise Washington'ın yaşadığı şoku gözler önüne serdi. Biden'in görüntüsü kısa sürede ülkenin bir numaralı gündemi haline geldi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre halen Camp David'de bulunan Biden, aralarında Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve CIA Direktörü William Burns'ün de olduğu çok sayıda isimle video konferans üzerinden görüştü.

Görüşmede ulusal güvenlik ekibiyle Afganistan'daki son gelişmeleri ele alan Biden, Kabil Büyükelçiliğinde ve bölgede bulunan Amerikalılar ile ABD'ye destek olan Afganların ülkeden tahliyesine yönelik operasyona ilişkin kapsamlı bir brifing aldı.