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CNN muhabiri başörtüsü takıp Taliban askerleriyle poz verdi

CNN muhabiri başörtüsü takıp Taliban askerleriyle poz verdi

CNN International muhabiri Clarissa Ward, başörtüsü takarak Taliban kontrolündeki başkent Kabil'e gitti.

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ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararıyla ilerlemeye başlayan Taliban, kısa sürede hakimiyet alanını genişleterek başkent Kabil'i de ele geçirdi. Ülkede panik havası hakimken Afganlar ülkeden kaçmaya çalışıyor.

CNN International muhabiri Clarissa Ward ise başörtüsü takarak Taliban kontrolündeki başkent Kabil'e gitti. Kabil'in nabzını tutan deneyimli muhabir, "Kabil sokaklarında tarihe tanıklık ettiğimizi hissediyorum" diye tweet atarak başörtülü fotoğrafını paylaştı.

Ward ayrıca kentten CNN canlı yayınına bağlanarak bölgedeki son durumu paylaştı.
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