Afganistan'da Taliban'ın meşru yönetimini ilk Çin tanıyacak iddiası

Çin'in Kabil'deki hükümetin devrilmesi sonrası Taliban'ı Afganistan'ın resmi hükümeti olarak tanımaya hazırlandığı öne sürüldü. Çin'den yapılan resmi açıklamada, "Taliban'la dostça ilişkiler geliştirmeye hazırız" denildi.

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ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararıyla ilerlemeye başlayan Taliban, kısa sürede hakimiyet alanını genişleterek başkent Kabil'e kadar geldi. Kabil'e giren Taliban ülke yönetimini ele geçirdi. Eski cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Abdullah Abdullah ve Gulbeddin Hikmetyar'la birlikte Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeden ayrılışının ardından kaosu önlemek ve barışçıl geçiş için 3 kişilik komite kurulduğunu duyurdu.

Amerikan basınında ise sürpriz iddia gündeme getirildi. USNews'ten Paul D. Shinkman'in kaynaklarından aldığı bilgiye göre Çin, Taliban'ı Afganistan'ın meşru yönetimi olarak tanımaya hazırlanıyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı, bu iddiaya resmi bir cevap vermedi ancak Taliban'ın ülkeye ele geçirmesinden sonra yapılan ilk açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyeti, Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban ile 'dostça ilişkiler' geliştirmeye istekli" denildi.

Böyle bir durumda Taliban'ı meşru yönetim olarak tanıyan ilk ülke Çin olmuş olacak. Çin'in Taliban'ı tanıması halinde bazı ülkelerin de (Pakistan, Rusya, Hindistan) benzer bir adım atmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Çin devlet medyası Global Times de Pekin yönetiminin Afganistan'daki savaş sonrası yeniden yapılanmaya katılabileceğini duyurdu.