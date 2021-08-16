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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
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ABD'den Tesla'nın otopilot sistemine güvenlik soruşturması

ABD'den Tesla'nın otopilot sistemine güvenlik soruşturması

Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA), yaşanan kazaların ardından ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın otopilot olarak bilinen gelişmiş sürücü destek sistemi hakkında resmi bir soruşturma başlattı.

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NHTSA tarafından paylaşılan belgede, Ocak 2018'den bu yana otopilot kontrolünde çalışan Tesla araçlarının itfaiye ve polis arabaları gibi acil durum araçlarına çarptığı 11 kazanın tespit edildiği belirtildi.

Bu kazaların toplam 17 kişinin yaralanması ve bir kişinin ölümüyle sonuçlandığı kaydedilen belgede, çoğu kazanın hava karardıktan sonra meydana geldiği, çarpışma anında acil durum araçlarının ışıkları yanar bir şekilde durma halinde olduğu ve kazaya karışan Tesla araçlarının tümünün otopilot veya trafik duyarlı seyir kontrol sisteminde olduğu aktarıldı.

Belgede, soruşturmanın 2014-2021 yıllarına ait Y, X, S ve 3 model araçları kapsadığı belirtilerek, otomatik pilotun çalışması sırasında sürücünün dinamik sürüş görevine katılımını izlemek ve desteklemek için kullanılan teknolojileri ile yöntemlerin değerlendirileceği ifade edildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, Tesla'nın 765 bin aracının soruşturma kapsamında olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

NHTSA'nın soruşturma karanının ardından Tesla'nın hisseleri yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.

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