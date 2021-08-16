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Kastamonu'da selde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidinin mal varlığına tedbir

Kastamonu'da selde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidinin mal varlığına tedbir

KASTAMONU Bozkurt'ta selin şiddeti nedeniyle çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö.'nün mal varlığına savcılık tarafından tedbir koyuldu.

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Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö. hakkında, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilmişti.

Savcılık, Mehmet Ö hakkında flaş karara imza attı. Şahsın mal varlığına tedbir koyduruldu.

Mehmet Ö.'nün, Ezine Çayı'nın hemen kenarındaki 32 daireden oluşan apartmanı 3 yıl önce yaptığı öğrenilmişti. 

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