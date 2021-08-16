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Yüzlerce kişi toplandı! Çorum'da gören telefona sarıldı canlı yayın yaptılar

Yüzlerce kişi toplandı! Çorum'da gören telefona sarıldı canlı yayın yaptılar

ÇORUM'da 7 katlı bir iş merkezinin çatısına çıkan M.Y., intihara kalkıştı. Çevrede toplanan kalabalık, cep telefonları ile olayı görüntüleyip, canlı yayın yaptı. Ailevi sorunları olduğu iddia edilen M.Y., polis tarafından ikna edilip çatıdan indirildi.

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Olay, Gazi Caddesi’nde bulunan 7 katlı bir iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre , M.Y., ailevi meseleleri nedediyle bir iş merkezinin  çatı katına çıktı. İntihar girişiminde bulunan M.Y.’yi gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, olası atlama ihtimaline karşı zemine şişme yatak açtı. Polis M.Y.'yi ikna etmeye çalışırken, çevrede toplanan yüzlerce kişi de cep telefonları ile görüntü almaya çalıştı. Bazı kişiler de sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. M.Y., polis tarafından ikna edilip çatıdan indirildi.

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