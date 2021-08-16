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Beşiktaş resmen duyurdu! Yeni golcü Batshuayi bu gece İstanbul'a geliyor

Beşiktaş resmen duyurdu! Yeni golcü Batshuayi bu gece İstanbul'a geliyor

Beşiktaş, Chelsea'den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Belçikalı forvet Michy Batshuayi'nin bu gece İstanbul'da olacağını duyurdu.

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Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı yıldız forvet Michy Batshuayi, bu gece İstanbul'da olacak. Chelsea ile bir süredir görüşme halinde olan siyah-beyazlı ekip, İngiliz temsilcisiyle Belçikalı futbolcunun 1 yıllığına kiralanması konusunda anlaşmaya vardı.

Çaykur Rizespor maçının ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın "Batshuayi bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta gelecek" demişti.

Siyah-beyazlı yönetim de son evrak işlerini tamamlayarak, yıldız oyuncunun transferini noktaladı. Bu gece Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelecek olan Michy Batshuayi, yarın sağlık kontrolünden geçecek ve ardından siyah-beyazlı formayı giyecek.

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