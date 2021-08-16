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Malezya’da Başbakan Muhyiddin Yassin istifa etti

Malezya’da Başbakan Muhyiddin Yassin istifa etti

MALEZYA Başbakanı Muhyiddin Yassin başkanlığındaki hükümet, başbakanın çoğunluğu kaybetmesine neden olan aylar süren siyasi karışıklığın ardından istifasını verdi.

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Bilim Bakanı Khairy Jamaluddin’in istifayı Instagram üzerinden duyurdu. Krala istifasını sunacağı haberlerinin ardından Başbakan Muhyiddin saraya girerken görüntülendi. Muhyiddin’in yeni hükümet kurulana kadar geçici başbakan olarak görev yapacağı belirtildi.

Muhyiddin’in makamı Reuters’ın sorularına henüz bir cevap vermedi. Muhyiddin’in gücü koalisyon içinde aylar süren iç karışıklıkların ardından zayıflamıştı.

17 aylık krizi bitirebilir

Muhyiddin’in istifası, onaylanırsa 17 aydır devam eden karışıklıkların son bulmasını sağlayabilir ancak henüz yerine geçecek kişi belli olmadığından Malezya’nın salgından etkilenen ekonomisini toparlama ve artan corona virüsü vakalarını kontrol altına alma çabalarının aksamasına neden olabilir.

Parlamentoda hiçbir parti mutlak çoğunluğa sahip olmadığı için yeni hükümeti kimin kuracağı ya da salgın sürecinde seçimlerin yapılıp yapılamayacağı henüz belli değil.

Malezya ringiti bir yılın en düşük seviyesini görürken, Malezya borsası düşüş kaydetti.

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