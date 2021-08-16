Yarım asırlık Türk devini Finlandiyalı şirket alıyor! İmzalar atıldı

Finlandiya merkezli ambalaj şirketi Huhtamaki, Elif Holding'i satın almak için hisse devri anlaşması imzaladı.

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Finlandiya merkezli dev ambalaj şirketi Huhtamaki, Elif Holding A.Ş.’yi satın almak için hisse devri anlaşması imzaladı. 49 yıldır faaliyet gösteren Elif Holding'in devir işlemi, Rekabet Kurumu onayından sonra tamamlanacak. 36 ülkede 82 üretim merkezine sahip Huhtamaki, 18 bin 200 çalışanı ile dünyanın önde gelen sürdürülebilir ambalaj şirketlerinden biri. Huhtamaki’nin 2020 yılı cirosu 3,3 milyar euro olarak gerçekleşti. Elif Holding, 50’yi aşkın ülkede ve çoğunluğu uluslararası dev şirketlerin oluşturduğu 200’den fazla üretim tesisine esnek ambalaj çözümleri sunmakta olup, alanında bölge lideri konumunda.







İlk ambalaj 1980 yılında

Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 28 Haziran 1972 yılında Türkiye, İstanbul'da kuruldu. "Elif", eski alfabenin ilk harfidir ve zeka, liderlik, ortaklık ve yeniliğin yanı sıra Elif'in kültürel farkındalık ve çalışma şevkini temsil ettiği için şirketin adı olarak seçildi. Elif, gıda endüstrisine yönelik ilk ambalajlama çözümlerini üretti. 1980 yılında yeni baskı ve ekstruderlerin eklenmesinden sonra, Elif, tüketiciye yönelik olarak ince kağıt sektörü için de üretim paketleme çözümlerine başladı.