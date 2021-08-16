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Merkel'den Afganistan açıklaması: Türkiye ile yakın çalışmamız gerekiyor

Merkel'den Afganistan açıklaması: Türkiye ile yakın çalışmamız gerekiyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Afganistan'da Taliban'ın ülkedeki kontrolü ele geçirmesi sonrası büyük oranda göç alan "Türkiye ile yakın bir şekilde çalışılması gerektiğini" söyledi.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD ve NATO askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinin domino etkisi yaptığını belirtti. Bild Zeitung'un Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) kaynaklarına dayandırdığı haberinde, partinin yönetim kurulu toplantısında Almanya Şansölyesi'nin Afganistan'da yaşanan gelişmelerle ilgili söylediklerine yer verdi.

Acı saatler yaşıyoru, kurtarmaya kilitlenmeliyiz

Almanya'nın Afganistan'daki insanlara yerel bazda destek vermekle ilgilendiğine ve olası bir sığınmacı dalgasına dikkati çeken Merkel'in, "Acı saatler yaşıyoruz, şimdi kurtarmaya konsantre olmalıyız. Bunun dışında da Türkiye ile yakın çalışmamız gerekiyor." dediği öne sürüldü.

Türkiye ile yakın olarak çalışmak zorundayız

Afganistan'dan askeri birliklerin çekilme kararının ABD yönetimi tarafından alındığının altını çizen Merkel, "Afganistan'da iç siyasi meseleler var. Şu anda Afgan vatandaşların ülkeyi terk edip etmemesi Taliban'a bağlı. Türkiye ile yakın olarak çalışmak zorundayız." dedi.

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