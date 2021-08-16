Bilecik'te tarladaki notu görünce şaştı kaldı! 'İnsanlık ölmemiş' dedirtti

BİLECİK'te bir vatandaş tarladan topladığı fasulyelerin parasını tarladaki ağaçların arasına plastik şişe içerisinde bıraktı.

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Bilecik'in Merkeze bağlı Beyce Köyünde tarlasına giden Ali Ateş, içinde 20 lira olan bir pet şişeye rastladı. Pet şişenin içinde para ile birlikte birde notun olduğunu fark eden Ateş, bir vatandaşın tarlasından topladığı fasulyeye karşılık 20 lira bıraktığını anladı. Tarlasından fasulye toplayan vatandaşın bıraktığı notu okuyan Ali Ateş, uzun süre şaşkınlığını gizleyemezken, "İnsanlık ölmemiş, biz hakkımızı helal ettik" yorumunda bulundu. Diğer yandan, tarlaya bırakılan notta, “Hayırlı bayramlar tarlanızdan 3 kilo civarı fasulye aldık, helal edin” ifadeleri ve telefon numarası yer aldı.