Erzurum'da damada görülmemiş eziyet! Yapılanlar şaşkına çevirdi: Büyük tedirginlik yaşıyoruz
ERZURUM'da, Merve ve Öztürk Akdemir'in düğünü öncesinde damadın ağabeyi ve sağdıcı gelenek gereği kemerle dövülüp, una bulandı.
Merve - Öztürk Akdemir'in düğünü öncesi düzenlenen kısır gecesinde damadın ağabeyi İdris Akdemir ve sağdıç, önce, yapılan yarışmada, içerisi acı biberle doldurulan karpuza saklanan yüzüğü ağızlarıyla bulmaya çalıştı.
Daha sonra da İdris Akdemir ve sağdıç, Erzurum yöresinin geleneksel köy seyirlik oyunlarından olan 'kayış kızdı' ile dakikalarca kemerle dövüldü.
Seçilen ebe başının komutlarıyla oynanan oyunda, verilen komuta uymayan oyuncunun yüzüstü yere yatırılarak diğer oyuncular tarafından kemerle dövülmesi, kısır gecesine katılanları kahkahaya boğdu.
Eğlencenin finali ise ertesi sabah yapılan gelin çıkarma merasiminde yaşandı.