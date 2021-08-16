Edirne'de 17 yaşındaki liseli genç feci şekilde can verdi

EDİRNE’de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Orçun Gülçin (17), yaşamını yitirdi.

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Kaza, Kavak Mahallesi Bülent Çakır Caddesi’nde meydana geldi. Caddeye dönüş yapan ismi öğrenilemeyen sürücünün yönetimindeki FY-555-WB plakalı otomobil, Orçun Gülçin idaresindeki 22 ABA 140 plakalı motosiklete çarptı. Kaskı ve koruyucu kıyafeti olmayan ve motosikletten düşerek ağır yaralanan Orçun, ihbar üzerine gelen sağlık ekinin ilk müdahalesinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Orçun Gülçin, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı. Hayatını kaybeden Orçun Gülçin’in Uzunköprü Mimar Muslihiddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elektrik-elektronik teknolojisi alanı 4'üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.