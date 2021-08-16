4. doz aşı olacak mı kimler 4. doz koronavirüs aşısı olacak?

Sağlık Bakanlığı öncelikli gruplar ve sağlık çalışanları için 4. doz aşı takvimi oluşturdu. 4. doz koronavirüs aşısı 3. dozdan 21 gün sonra sağlık çalışanlarına ve 60 yaş üstüne uygulanacak. 4. doz aşısı randevu ile yapılacak. Aşı randevuları MHRS, 182 ve E nabız'dan alınacak.

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Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs için 4. doz aşı kararı çıktı. Bu karara göre 4. doz aşıyı 60 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanları olacak. 4. doz aşı olmak isteyen vatandaşlar randevu ile aşı olacaklar.

4. doz, 3. dozdan 21 gün sonrasına sağlık personeli ve 60 yaş üstüne tanımlandı. Öte yandan 15 yaş üstü herkes ve 12 yaş üstü kronik hastalığı olanlar da aşılanabilecek.

PCR pozitifliği sonrası aşı uygulamasının 3 aydan 1 aya çekildiği de duyuruldu.

4. doz ne zaman yapılacak: Bakanlığın 4. doz kararına ilişkin Habertürk'e açıklamalarda bulunan Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "Şu anda 3. doz uygulaması var. Sağlık Bakanımız da demeç vermişti; Sinovac aşısı yapılanlara Sinovac ile de BioNTech ile de güçlendirici doz (3. doz) yapılabilir. 3. doz yapıldığında, hatırlatma dozu olduğu için daha önce aşılanmış insan vücudu, bu mikroorganizmayı tanıyor. Tanıdığı için de tek bir doz yaptığınızda çok güçlü bir yanıt veriyor. Biz buna 'anamnestik yanıt' deriz. Çok güçlü yanıt gösterdiğini çalışmalarla da ortaya koyduk; ama bu yeniden aşılama değil. Güçlendirme diye geçiyor. Peki, bunun yeniden tekrarı gerekir mi? Avrupa ülkelerinin bazıları, Sinovac aşısını kabul etmiyor ve 2 doz BioNTech istiyor. Bununla ilgili bir talep oldu.

Bundan dolayı 2. doz yapılması gündeme gelmişti ama burada alınan karara göre 4. dozun 21 gün sonra yapılmasından bahsediliyor, buna gerek yok. Bu kadar kısa sürede yapıldığında daha iyi antikor elde etmezsiniz aksine yan etki riskiniz artar. Çalışmalar göstermiştir ki; 1. ve 2. doz arasındaki en iyi süre 9 haftadır. Bu nedenle böyle bir uygulamanın herkese yapılması doğru değil. Yapılacaksa da riskli gruplarda 9 hafta sonra yapılması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

MHRS aşı randevusu alma:

MHRS internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve oluşturulan şifre ile randevu alınabilir. MHRS internet adresi üzerinden randevu almak için, eğer üye değilseniz “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra açılan ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işlemi gerçekleştirilir. Üye olduktan sonra “Randevu Al” seçeneğini tıklayarak T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile birlikte tercih edilen hastane ve hekimden randevu oluşturulur.

E-NABIZ aşı randevusu:

E-nabız sistemine; E-Devlet kapısı üzerinden şifre ile E-İmza veya Mobil İmza kullanılarak, T.C. numarası girilerek sisteme giriş yapılır. E-Devlet şifresi olmadığı durumda ise Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekimine cep telefonu numarası kaydı yaptırarak, telefona gelecek kısa mesaj ile gönderilen tek kullanımlık erişim kodunu aracılığı ile sisteme giriş yapılabiliyor. Bu sayfadan aşı sorgulama ve randevu alma işlemleri gerçekleştirilebilir.E-nabız sistemine; E-Devlet kapısı üzerinden şifre ile E-İmza veya Mobil İmza kullanılarak, T.C. numarası girilerek sisteme giriş yapılır. E-Devlet şifresi olmadığı durumda ise Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekimine cep telefonu numarası kaydı yaptırarak, telefona gelecek kısa mesaj ile gönderilen tek kullanımlık erişim kodunu aracılığı ile sisteme giriş yapılabiliyor. Bu sayfadan aşı sorgulama ve randevu alma işlemleri gerçekleştirilebilir.

Telefonla aşı randevusu alma: Telefonla korona aşı randevusu alacaklar ALO 182 numarasını tuşlayabilir.