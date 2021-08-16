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Ağrı'da aileler kavga etti: 3 ölü 6 yaralı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Ağrı'da aileler kavga etti: 3 ölü 6 yaralı

AĞRI'nın Tutak ilçesinde akraba aileler arasında kız alıp verme meselesinden çıkan silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. 

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Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kılıçgedik köyünde yaşandı. Akraba aileler arasında kız alıp verme meselesi yüzünden kavga çıktı.

Silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada İkram Uzun, Halit Uzun, Ferhat Uzun hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda jandarma ve ambulans sevk edildi. Jandarma köye giriş çıkışlara izin vermezken, yaralılar Tutak ve Ağrı'daki hastanalere kaldırıldı.

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