Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Oran'da Başkonsolosluk açmak için işlemler başlatıldı

CEZAYİR'de Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’la görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Oran'da önümüzdeki dönemde Başkonsolosluk açmak için işlemleri başlattık" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’la görüştü.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kardeş Cezayir’in Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’la görüştük. İkili ilişkilerimizde ve bölgesel ile uluslararası konularda işbirliğini artıracağız" ifadelerini kullandı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarına konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde, geleceğe yönelik atacağımız adımlar, ilişkilerimizi daha iyi noktaya getirme konusunda yine yapacağımız çalışmaları kardeşim Ramtane ve diğer bakanlarımızla birlikte devam ettireceğiz. Bugünkü kabulde, bölgesel konuları da ele aldık. Cumhurbaşkanı Tebbun’un bu konularda tavsiye ve önerilerini de aldık. Dün akşam da söylediğim gibi bölgesel konularda, gerek Libya olsun, Tunus olsun, Filistin meselesi dahil Cezayir’le bizim görüşlerimiz örtüşüyor. Bölgenin istikrarı ve barışı için kardeş Cezayir’le iş birliğimizi ve dayanışmamızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Başkonsolosluk açmak için işlemleri başlattık''

Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Oran'da Tosyalı tesislerini ve Makyol şantiyesini ziyaret etti.

Çavuşoğlu ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Oran’da Türk yatırımcıların tesislerini ve şantiyesini gezdik, yöneticileri ve çalışanlarıyla bir araya geldik. Başarılarıyla gurur duyuyoruz. Oran’da önümüzdeki dönemde Başkonsolosluk açmak için işlemleri başlattık" ifadelerini kullandı.