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İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu: 4,3 ton madde ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu: 4,3 ton madde ele geçirildi

İSTANBUL Havalimanı'nda Hong Kong’dan Hollanda’ya giden transit yük içerisinde uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildi.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı'nda Hong Kong’dan Hollanda’ya giden transit yük içerisinde uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirdi. Sonrasındaki operasyonlarla bir uyuşturucu şebekesi çökertildi.

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