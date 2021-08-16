İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu: 4,3 ton madde ele geçirildi
İSTANBUL Havalimanı'nda Hong Kong’dan Hollanda’ya giden transit yük içerisinde uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildi.Abone ol
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı'nda Hong Kong’dan Hollanda’ya giden transit yük içerisinde uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirdi. Sonrasındaki operasyonlarla bir uyuşturucu şebekesi çökertildi.
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