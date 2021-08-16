Sevcan Orhan aslen nereli kaç yaşında evli mi?

Söylediği türküler ve sempatik tavırları ile sevilen isim Sevcan Orhan uzun süren aşk orucunu bozdu ve yazar Gökhan Orhan ile aşk yaşamaya başladı. Bu sevindiren gelişmenin ardından Sevcan Orhan'ın sevgilisi kimdir, Gökhan Dağıstanlı kim, kaç yaşında soruları merak edildi. İşte bir kez evlilik yaşayan Sevcan Orhan'ın hayatı...

Abone ol

Sempatik ve sevecen halleri, duru sesi ile sevilen türkücü Sevcan Orhan yazar Gökhan Dağıstanlı ile yeni bir aşka yelken açtı ve birlikte olduklarını instagram hesabında ir pozla duyurdu. Bir dönem Hasan Saş ile aşk yaşayan ve çok konuşulan Sevcan Orhan, uzun süren aşk orucunu Gökhan Dağıstanlı ile bozdu. Sevcan Orhan 38 yaşında ve aslen Erzincanlı. Sanatçı bir aileden gelen Sevcan Orhan'ın abisi babası da sanatçı. 2006 yılında bağlama ustası Ümit Yılmaz ile evlenen Sevcan Orhan'ın bu evliliği uzun sürmedi ve çift anlaşarak boşandı. Sevcan Orhan bir dönem Hasan Şaş ile aşk yaşamış, çift nişanlanmıştı.

Sevcan Orhan kimdir: Sevcan Orhan 16 Ağustos 1982 İstanbul doğumludur. Aslen Erzincanlı olan bir Türk halk müziği sanatçısı. Küçük yaştan itibaren bağlama, solfej ve nota eğitimi aldı. Lisede okurken bir gazetenin düzenlemiş olduğu liseler arası Türk halk müziği yarışmasında 3'üncülüğü kazandı.

Lise eğitiminin ardından İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ses eğitimi bölümüne girdi. 2000 yılında Nenni Bebek isimli ilk müzik albümünü çıkardı. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarında üslup ve repertuar dersleri vermektedir. 2012-2013 arası Star TV'de Ayşe Özyılmazel'in ayrılmasından sonra türkücü Alişan ile birlikte 'Alişan ile Sevcan' isimli sabah programını sunmuştur.

2006 yılında bağlama sanatcısı Ümit Yılmaz ile dünya evine girmiştir.