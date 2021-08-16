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Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un köprücük kemiği kırıldı

Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un köprücük kemiği kırıldı

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçında sakatlanan Serdar Dursun’un yapılan tetkikleri sonucunda köprücük kemiğinin kırıldığının tespit edildiğini açıkladı.

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Süper Lig’in ilk haftasında Adana Demirspor’u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe’de yeni transferlerden Serdar Dursun, sakatlandı.

Oyuna ikinci yarının başında Samatta’nın yerine giren Serdar Dursun, 70. dakikada ise omzundan sakatlandığını belirtip çıkmak istediğini kenar yönetimine iletti ve yerini Nazım Sangare’ye bıraktı.

Oyuncunun yapılan kontrollerinde ise köprücük kemiğinde kırık ortaya çıktı. Fenerbahçe’nin yaptığı açıklama şöyle;

"Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Serdar Dursun'un yapılan tetkikleri sonucunda köprücük kemiğinin kırıldığı anlaşılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

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