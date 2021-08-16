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Taliban'ın Kabil işgalini lokum dağıtarak kutlayan bakın kim çıktı

Taliban'ın Kabil işgalini lokum dağıtarak kutlayan bakın kim çıktı

Taliban’ın Afganistan’ı işgal etmesini sokakta lokum dağıtarak kutlayan kişinin kim olduğu belli oldu.

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ABD’nin çekilmeyi sürdürdüğü Afganistan’ın başkenti Kabil’deki havalimanının güvenliği için, Türkiye’nin hem ABD hem Taliban’la görüşmeleri sürerken, Taliban Kabil’i kuşattı ve ele geçirdi. Kabil’deki başta ABD olmak üzere birçok Batı ülkesinin büyükelçilikleri ve diplomatik misyonları kapasitelerini küçültme kararı aldı ve çalışanlarını Kabil Havalimanı üzerinden tahliye etti.

Afganistan’da Taliban’ın başkent Kabil’i kuşatmasının ardından Cumhurbaşkanı Gani ülkeyi terk ederek Tacikistan’a kaçtı. Taliban, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bulunan Afganistan bayraklarını indirdi. Cumhurbaşkanlığı’nda basına poz veren Taliban’ın kısa bir süre içinde “Afganistan İslam Emirliği’nin ilan edilmesi bekleniyor.


Lokum dağıttı
İbrahim Hakkı Kılıçaslan isimli bir şahıs, terör örgütü Taliban’ın Afganistan’daki işgalini sokakta lokum dağıtarak kutladı. Kılıçaslan görüntüleri sosyal medya hesabından “Taliban’a selam” notu ile paylaştı. Olay, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Hesabını kapattı
Twitter hesabında 175 takipçisi bulunan Kılıçaslan tepkiler sonucu hesabını kapattı. Kılıçaslan'ın hesabında "Kim Allah'ın kelimesinin yücelmesi için savaşırsa o Allah yolundadır" ve "Allah'ım! Bizi dostlarında dost, düşmanlarınla düşman olanlardan eyle" ifadeleri yer alıyordu. Kılıçaslan'ın Facebook hesabında "Anti Kamalist" yazdığı görüldü. 

İmza kampanyası başlatmış
Kılıçarslan'ın 5 yıl önce Mahsun Kırmızıgül'ün Vezir Parmağı filmiyle ilgili change.org sitesinde "Asırlarca İslama hizmet etmiş bir ecdadı böyle ucuz oyunlarla anlatamazsınız" başlıklı imza kampanyası başlattığı da ortaya çıktı. Kılıçaslan'ın imza kampanyasını sadece 21 kişi imzaladığı görüldü.

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