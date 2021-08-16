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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 4. doz açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 4. doz açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün itibariyle 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur" açıklamasında bulundu.

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Öte yandan 4. Dozlar yurt dışına çıkışta 2 doz BioNTech isteyen ülkeler olması nedeniyle, 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4. hak verildi. 

Konuyla ilgili tartışmalar üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, "Bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türleri kabul edilmektedir. İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur" dedi.

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