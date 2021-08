Bakan Murat Kurum’dan kentsel dönüşüm çağrısı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin yüzde 66’sının deprem riski altında olduğunu hatırlatarak, “Meydana gelen yıkımlar kentsel dönüşümün gerekliliğini ve aciliyetini bir kere daha ortaya koydu” ifadesini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz yıl boyunca ve son bir ayda yurt genelinde meydana gelen, deprem, heyelan, sel ve yangın gibi afetler üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasına, deprem, sel ve yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileyerek başlayan Kurum, 17 Ağustos 1999 Gölcük depremini anımsatarak, “Bundan tam 22 yıl önce, 17 Ağustos gece saat 03:02’de yakalandığımız korkunç bir sarsıntıyla 17 bin 480 canımızı kaybettik. On binlerce vatandaşımız yaralandı. 45 saniye süren bu sarsıntı ülkemizi, milletimizi büyük bir üzüntüye, büyük bir yasa boğdu. Kocaeli’nde, Sakarya’da, İstanbul’da, Yalova’da, Bolu ve Düzce’de büyük yıkımlar yaşadık. 17 Ağustos depreminin yaralarını yine milletimizle birlikte sardık” değerlendirmesini yaptı.

1999 yılının Türkiye’nin depremle mücadelesinde bir milat olduğunu ifade eden Kurum, “Devlet olarak, geçen bu 22 yıllık süreçte milletimiz tekrar benzer bir felaketi yaşamasın diye, evlatlarımızın geleceğini daha güvenli kılmak adına çok önemli adımlar attık” dedi.

Depremi acı gerçeği ile daha az yüzleşilmesi, can ve mal kayıplarının yaşanmaması için Türkiye’nin etkin bir deprem kuşağında yer aldığının unutulmaması gerektiğini aktaran Kurum, “Türkiye’nin yüzde 66’sı deprem riski altında. Meydana gelen yıkımlar kentsel dönüşümün gerekliliğini ve aciliyetini bir kere daha ortaya koydu. Depreme hazırlık anlamında ortaya koyulan çalışmalarla önemli yasal düzenlemeleri hayata geçirdik. Oluşturduğumuz yapı denetim sistemiyle vatandaşlarımız artık daha güvenli ve daha sağlıklı evlerde oturuyor” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2012 yılında başlatılan “Büyük Deprem Dönüşümü” hareketini Türkiye’nin dört bir yanında kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Kurum, “Türkiye’nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm” hedefiyle 81 il, 922 ilçemizde yürüttüğümüz çalışmalarla riskli yapıların tamamını yeniliyoruz. Şu anda; 100 bini İstanbul’umuzda olmak üzere, 81 ilimizde yatırım değeri 90 milyar lira olan 300 bin konutumuzun deprem dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Sadece konutları değil, şehirlerimizin alt yapısını da her türlü felakete karşı dayanıklı hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yuvalarımızı daha güvenli hale getirmek için, yeni finansman modelleri geliştirdik. TOKİ Başkanlığımızla, sağlıklı, güvenli, afetlere dayanıklı konutlar inşa ediyoruz. Şehirlerimize; millet bahçelerimizle, ekolojik koridorlarımızla vatandaşlarımızın nefes alacağı, olası bir felakette toplanabilecekleri alanlar kazandırıyoruz.

Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla vatandaşlarımız için 150 bin yeni sosyal konutun çalışmalarına süratle devam ediyoruz. İklim değişikliğiyle uyumlu, çevreye duyarlı, kimlikli, özgün, sağlam, güvenli yapılara sahip, kültürel değerlerini yaşatan şehirler inşa ediyoruz. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalarla, yaptığımız 2 buçuk milyon kentsel dönüşüm ve sosyal konutla 10 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık” dedi.

Şu ana kadar kamu ve özel sektör eliyle yapılan kentsel dönüşüm ile TOKİ konutlarında ve yapı denetim sistemlerinde Türkiye’deki binaların yüzde 55’inin güvenli hale getirildiği bilgisini veren Kurum, “45 milyondan fazla vatandaşımızı güvence altına aldık. Ne yazık ki; ülke olarak son yıllarda sadece depremi değil, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini de derinden hissediyoruz. Akdeniz Havzası’nda yer alan ülkemiz, iklim değişikliğinin neden olduğu seller, heyelanları daha sık yaşıyor, büyük yangınlarla karşı karşıya kalıyor.

Devletimiz yaşanan her afette, ilk andan itibaren vatandaşının yanında oldu. Tüm imkânlarını seferber ederek milletimizin acısını paylaştı, yarasına merhem oldu. Milletimizin her bir ferdinin ihtiyacını, zararını giderdi. Bu kapsamda depremden zarar gören vatandaşlarımız için Elazığ’da 24.083, Malatya’da 6 bin 262, İzmir’de 5 bin 93 konut yapıyoruz. Elazığ’da 12 bin 734 konut ve köy evini, Malatya’da 2 bin 703 konut ve köy evini tamamladık, teslim ettik. İzmir’de konutlarımızı tamamlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Selden etkilenen Giresun’da 619 konut, Rize’de 378 konut yaptıklarına değinen Kurum, Giresun’da 152 konut ve köy evini tamamlayarak teslim ettiklerini aktardı.

Bakan Kurum, Elazığ, Malatya, Bingöl, Giresun, Manisa, Van, Adıyaman, Erzurum, Çanakkale, Afyon, İzmir, Diyarbakır, Tunceli, Erzincan, Rize ve Antalya’da afetten etkilenen bölgelerde 9 bin 478 köy evi ve 3 bin 767 ahır yapıldığını bilgisini aktardı.

Kurum, bakanlık olarak, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için tüm ekiplerle Türk milletinin yanında olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Şehirlerimiz için, vatandaşlarımız için, evlatlarımızın geleceği için tüm imkânlarımızı seferber ettik, ediyoruz. 1999’dan bugüne benzeri acıların tekrar etmemesi için, vatandaşlarımızın daha sağlıklı, daha güvenli binalarda ve şehirlerde yaşamaları için devlet olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Bu vesileyle başta 17 Ağustos depremi olmak üzere, depremden, selden, yangından hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Tüm afetzede kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi 17 Ağustos benzeri depremlerden, sellerden ve yangınlardan muhafaza eylesin.”