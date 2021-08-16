Masterchef Tahsin kimdir aslen nereli Tahsin Küçük kaç yaşında

Masterchef 2021'nin kadrosuna giren isimlerden biri de Tahsin Küçük oldu. 10 yaşından beri mutfakla haşır neşir olan Masterchef Tahir aslen Trabzonlu ve 23 yaşında. kOcaeli'den Masterchef'e katılan Tahir Küçük gastronomi mezunu.

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Masterchef 2021'nin 16 kişilik kadrosuna katılmak için yarışmacıların kıyasıya yarışı devam ediyor. Kadroya katılan son isim Tahir Küçük oldu.

Tavırlarıyla ve yaptığı yemeklerle gündem olan MasterChef Tahsin, yaptığı içli köfte ile dikkat çekti. Peki ama MasterChef Tahsin kimdir?

MasterChef Tahsin kimdir?

MasterChef 2021 yarışmasında ana kadro için mücadele eden Tahsin Küçük 23 yaşındadır. MasterChef Tahsin 10 yaşından itibaren mutfakla iç içe olduğunu belirtti. Babası sayesinde iş hayatına erkenden başlayan, aslen Trabzonlu olan Tahsin Küçük, yarışmaya ise Kocaeli'den katılıyor. Mutfağın yanı sıra birçok dans çeşidine ilgi duyan Tahsin Küçük, gastronomi mezunu.