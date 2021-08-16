Nagehan Alçı Mehmet Ceyhan'a patladı: Artık yeter...

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, okulların açılmasına karşı çıkan Pro1. Dr. Mehmet Ceyhan'a bugünkü yazısında isyan ederek, "Birçok meslektaşınızın söylemek isteyip de söylemediğini ben söyleyeyim: Artık yeter" dedi.

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Okullarda yüz yüze eğitim bir aksilik olmazsa başlayacak. Kararla birikte salgının yayılacağı tartışmaları yeniden alevlendi.

Okullardaki yasağın baştan beri savunan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a Koronavirüs döneminde okulların kapatılmasına karşı çıkan Alçı'dan sert tepki geldi.

Habertürk'te koronavirüsle mücadelenin konuşulduğu programda Toplum Sağlığı- genobilim uzmanı Dr. Tomris Cesuroğlu ile Ceyhan arasındaki tartışma dikkat çekti. Cesuroğlu'na destek çıkarken, Ceyhan'ı yerden yere vuran Alçı, yazısına şöyle devam etti:

"Cuma günkü yayında da yine CDC, ECDC, DSÖ, Amerikan Pediatri Derneği, İPA, UNİCEF, Unesco gibi uluslararası kurumların değerlendirmeleri, raporları ve görüşlerini hatırlattı.

Okulların, özellikle de 12 yaş altı için neden tam zamanlı açık kalması gerektiğini, Batı dünyasından örneklerle son derece somut bir şekilde anlatmaya çalıştı. Ancak programda beni şaşırtmayan fakat sadece Türkiye’de olabilecek bir şey oldu.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Dr. Tomris Cesuroğlu’nun CDC, DSÖ, ECDC gibi kurumlara atıf yaparak okulların açık kalması gerektiğini anlatan sözlerini çürütmek için bu kurumları itibarsızlaştırmaya girişti!

Pandeminin başından beri bu kuruluşlar yanlışlar yapmışlar, onlara itibar etmemeliymişiz, onları dinlememeliymişiz. Zaten Dünya Sağlık Örgütü üçüncü dünya ülkelerine yönelik açıklamalar yapıyormuş vs vs… İsminin önünde profesör yazan bir tıp insanı Dünya Sağlık Örgütü ve bilimum uluslararası sağlık otoritesini karalıyor…"

Ceyhan'ın pandeminin başından beri istatistiğe dayanan bir veri sunmadan okulları açtırmamak için elinden geleni yaptığını idddia eden yazar, yazısına şöyle devam etti:

"Birinin kral çıplak demesinin vakti geldi de geçiyor"

Tıp doktoru kaynaklarıma söylediklerinin evrensel gerçeklerle uyuşmadığını, neden tıp dünyasından güçlü bir karşı ses çıkmadığını soruyorum, "Haklısınız, birçok Hoca bunun farkında ama kimse Mehmet Ceyhan’ı karşısına almak istemiyor" diyorlar.

1.5 yıldır pompalanan bu korku, yaratılan bu efsane çocuklarımızı mahvetti. Artık birinin kral çıplak demesinin vakti geldi de geçiyor!

"K12 tabirini bilmiyor"

Cuma günkü programda dikkatimi çeken başka bir nokta Tomris Cesuroğlu’nun konuyu ele alırken kullandığı K12 tabirini Mehmet Ceyhan’ın bilmemesiydi. “O sizin dediğiniz K12 okulları yurtdışında olabilir, bizde olmaz” deyince kulaklarıma inanamadım! K12 kreşten lise sona kadar sınıfları kapsayan temel eğitimin İngilizcedeki adı!

"Okullarla ilgili hiçbir uluslararası yayını okumuyor"

Şayet Ceyhan bu konuda tek bir makale okumuş olsa bu kısaltmayı görmüş olurdu. Demek ki pandemi sürecinde okullarla ilgili hiçbir uluslararası yayını okumuyor, sadece kendi bilgi ve gördüklerine dayanarak çıkarım yapıyor ve onun çıkarımları yüzünden milyonlarca veli korkuyor, 'okullar açılmasın' lobisi güçleniyor.

"Aşı düşmanı lobilerin hurafelerinden ne farkı var?"

Sayın Mehmet Ceyhan, Dünya Sağlık Örgütü ve dünya çapında itibarlı sağlık otoritelerini sırf kendinizi haklı çıkarmak için karalayarak komplolara inanan aşı karşıtlarının eline büyük koz verdiğinizin farkında mısınız?

Aşı karşıtları bilimsel tezlere karşı çıkıyor ve kendilerini haklı çıkarmak için aşılar hakkında şehir efsaneleri üretiyorlar.

Sizin “Dünya Sağlık Örgütü Sudan’da çocuklar okula gidip yemek yiyebilsin diye pandemide okulları kapatmayın diyor” iddianızın aşı düşmanı lobilerin hurafelerinden ne farkı var?