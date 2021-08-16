Devlet Bahçeli'den Afganistan açıklamasında Taliban sözleri: Görüşme dikkate alınmalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Afganistan'da yaşananlarla ilgili yazılı açıklama yaparak 'Taliban’la görüşmek dahil her seçenek dikkate alınmalıdır' ifadesini kullandı.

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Afganistan'da Taliban 20 yıl sonra başkent Kabil'i ele geçirdi. Taliban güçlerinin kentin dış mahallerine girmesi üzerine Devlet Başkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti. Taliban, hiçbir direnişle karşılaşmadan kent merkezine girdi. Başkanlık sarayı ele geçirildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı açıklamayla Afganistan'da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

"Görüşmek dahil her seçenek dikkate alınmalıdır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Afganistan'da yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada "Taliban’la görüşmek dahil her seçenek dikkate alınmalıdır" ifadesini kullandı.

Bahçeli, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Afganistan’ın bugünkü alacakaranlık tablosunun yegane müsebbibi, bu ülkenin özgürlük ve demokrasi getirme iddiasıyla toplumsal denge ve değerleriyle oynayan emperyalist ülkeler olmuştur.

Afganistan’ın iç barışa, toplumsal huzura ve siyasi istikrara kavuşması Türkiye için vazgeçilmez önemdedir. Askeri unsurlarımızın Afganistan’ı terki düşünülemeyecektir.

"Afganistan'dan dönmek demek Anadolu coğrafyasını tehlikeye atmak demektir. Kabil Büyükelçimiz ve diğer diplomatlarımız Afganistan’daki varlığını kararlılıkla ve kucaklayıcı bir vasıfla sürdürmelidir. Taliban'la görüşmek dahil her seçenek dikkate alınmalıdır.''