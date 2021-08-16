Trabzon- Rize çevresinde sağanak! Meteoroloji il il uyardı İstanbul'a yağmur tarihi verdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trabzon-Rize çevrelerinde sağanak beklentisi olduğunu duyurdu. 16 Ağustos hava durumu raporunda İstanbul'a da gün verildi. İşte Ankara, İzmir, Antalya, Adana ve birçok şehirde hava durumu...
Türkiye'de Ağustos ayının ortasına gelinmişken yer yer etkili olan sağanak yağışlar görülmeye devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; Doğu Karadeniz şehirlerinde sağanak yağış etkili olacak. Raporda İstanbul'a da yağmur tarihi verildi. İşte Meteoroloji'nin uyarısıyla birlikte şehir şehir hava durumu...
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Ordu çevreleri ile Van’ın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Trabzon’un doğusu ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.