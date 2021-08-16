Trabzon- Rize çevresinde sağanak! Meteoroloji il il uyardı İstanbul'a yağmur tarihi verdi

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Ordu çevreleri ile Van’ın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.