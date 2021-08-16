ABD'de dehşet! Eğlence mekanında tartıştı silahla katliam yaptı

ABD'nin Texas eyaletine bağlı San Antonio kentinde bir eğlence mekanın otoparkında düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

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ABD'de eğlence mekanında tartışma çıktı: 3 ölü, 2 yaralı

San Antonio Polis Şefi William McManus, kentte spor müsabakalarının izlenebildiği bir eğlence mekanında tartışma çıktığını söyledi.

McManus, tartışan taraflardan birinin aracına gidip silahını aldıktan sonra mekanın otoparkına gelerek 5 kişiyi vurduğunu ifade etti.

2 kişinin olay yerinde, bir kişinin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini belirten McManus, yaralanan 2 kişinin ise durumun ağır olduğunu kaydetti.

McManus, olaya karışan 6 kişinin 20 ila 30'lu yaşlarında olduğunu dile getirdi.

Saldırganın henüz yakalanmadığı öğrenildi.