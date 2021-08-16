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Taksim'de kadına uçan tekme atan İBB zabıtasının iş akdi feshedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Taksim'de bir kadına şiddet uygulayan zabıta personelinin iş akdini feshettiğini bildirdi.

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İBB'den yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerinin 26 Temmuz’da, Taksim Meydanı'nda seyyar satıcılara yönelik yaptığı operasyonda, bir kadına orantısız güç kullandığı tespit edilen ve görev tanımına aykırı davranan zabıta destek birimi personelinin iş akdi feshedildi.

İBB iştiraki İSPER kadrosunda ve İBB Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görevli personelin, İş Kanunu kapsamında gerekli işlemler yapılarak iş akdine son verildi.

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