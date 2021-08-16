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Fiyatlar yüzde 100 arttı! 40 yıllık meslek hayatında ilk defa karşılaştı: Bulamayacağız

Fiyatlar yüzde 100 arttı! 40 yıllık meslek hayatında ilk defa karşılaştı: Bulamayacağız

Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da kahve üretimi yetersiz kalınca satıcılar talebi karşılayamadı, fiyatlar bir ay içerisinde yüzde 100 arttı.

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Diyarbakır'da 40 yıldır kahve çeşitleri satan İbrahim Yalaz, kahve fiyatlarının bir ay içinde yüzde 100 arttığını belirtti. İleri dönemde daha da artış olacağını düşündüklerini ifade eden Yalaz, "Daha önce bu seneki gibi kahve fiyatları ile karşılaşmadık. Kahve mahsulü bu sene ithal edilen yer Brezilya'da az olduğu için fiyatlar yükseldi. Mahsul çoğalırsa fiyatlar düşer. Bu fiyatlar dünya geneline yansıdı tabi bununla birlikte bize de tüketiciye de yansıdı" dedi.

40 yıllık meslek hayatında ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını söyleyen Yalaz, "Kahve alacağız ama az olduğu için istediğimiz kadar alamıyoruz. Bundan bir ay önce temmuzun ortalarında yükseldi bu fiyatlar. Kahve tiryakileri geliyor yanımıza kahve fiyatlarından onlar da memnun değiller, fiyatların yükselmesi Brezilya kaynaklı Türkiye ile bir ilgisi yok, bu yüzden mahsul az olduğu için kahve fiyatı da yükseliyor. En yakın zamanda kahve üretiminin ve mahsulün çoğalmasını bekliyoruz yoksa kahve bulamayacağız" diye konuştu.

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