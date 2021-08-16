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Düzce'de 10 yaşındaki çocuk harçlıklarıyla afetzedelere destek oldu

Düzce'de 10 yaşındaki çocuk harçlıklarıyla afetzedelere destek oldu

Düzce'de 10 yaşındaki Alp Osman Öztürk, kumbarasında biriktirdiği harçlıkları Yığılca Belediyesince sel ve yangın bölgelerindeki afetzedeler için başlatılan kampanyaya bağışladı.

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Yığılca ilçesine bağlı Tıraşlar köyünde oturan Öztürk, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketinde mağdur olan insanlara yardımcı olmak istediğini ailesine iletti.

Ebeveynlerinin de desteğini alan çocuk, kumbarasında biriktirdiği harçlıkları Yığılca Belediyesince başlatılan kampanyaya bağışladı.

Paraları ekiplere teslim eden Öztürk, gazetecilere, son günlerde yaşanan yangın ve sel afetlerini izlediğinde insanların yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğünü belirterek, "Yaralarımızı hep birlikte saracağız inşallah." dedi.

Yığılca Belediyesi Zabıta Müdür Vekili Recep Öztürk ise duyarlı insanların ellerinden geldiğince malzeme yardımında bulunduğunu ifade ederek, "Ancak 10 yaşındaki kardeşimizin biriktirdiği harçlıklarını yardım malzemesi alınmak üzere bizlere teslim etmesi, çok duygulandırdı. Kardeşimizin bu duyarlı hareketi, eminim birçoğumuza örnek teşkil edecektir. Mağdur vatandaşlarımız adına kendisine teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

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