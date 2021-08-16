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Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketinde can kaybı 77'ye çıktı

Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketinde can kaybı 77'ye çıktı

AFAD son dakika duyurdu. Sel felaketinde acı haberler gelmeye devam ediyor. Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14, Bartın'da 1 kişi olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 77 olarak açıklandı. 47 kişi hakkında kayıp ihbarı var.

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Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketinde acı haberler gelmeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'dan yapılan son dakika açıklamada şöyle denildi:

“Yaşanan sel nedeniyle 77 vatandaşımız (62 Kastamonu, 14 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 8 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir.”

Sel afeti sonrası Bartın'ın Ulus ilçesinde 341, Kastamonu'da 1480, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden ise 560 afetzedenin tahliye edildiği kaydedildi.

47 kişi hakkında kayıp ihbarı var

AFAD'ın son dakika açıklamasına göre, sel nedeniyle Sinop ve Kastamonu'da kayıp ihbarı sayısının 47 olduğunu açıkladı.

Kritik saatler başladı! Canla başla mücadele

Kayıp ihbarı yapılan kişilere ulaşmak için de yoğun çaba harcanıyor. Selin ikiye ayırdığı Bozkurt’ta mahalleler arasında geçiş sağlamak için de Ezine nehri üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri seyyar köprüler kuruyor. Öte yandan, Bozkurt ilçesinde selde kaybolanlar için zaman daraldı. Kurtarma ekipleri, kayıplara bir an önce ulaşabilmek amacıyla insan üstü bir çabayla mücadele ediyor.

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