Afganistan'dan Türkleri tahliye eden uçak İstanbul Havalimanı'na indi
AFGANİSTAN'daki Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştiren Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçak, saat 16.45'te İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.Abone ol
Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından ülkede bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmek üzere THY'ye ait TC-JJM kuyruk tescilli uçak, sabah saatlerinde Kabil Havalimanı'na indi.
Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleşen tahliye uçuşuyla Kabil'den binen 324 yolcu İstanbul'a getirildi. Tahliye uçağı 16.45 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi.
Hepsine test yapıldı
Kabil’den gelen Türk vatandaşlarına koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul Havalimanı'na indikten sonra test yapıldı.
7 gün sonra ikinci test
Evlerinde karantinaya girecek olan vatandaşlardan, 7 gün sonra yapılacak testin ardından negatif sonuç alanlar 10. günün sonunda karantinadan çıkabilecek.