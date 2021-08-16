Afganistan Cumhurbaşkanı Gani 4 araba ve helikopter dolusu parayla Umman'a kaçtı

Taliban’ın başkent Kabil’e girmesi ardından ülkesini terk eden, ancak nerede olduğu hâlâ kesin olarak bilinmeyen Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin Umman’da olduğunu belirtildi. Gani büyük bir meblağ parayı geride bırakmak zorunda kaldı. Çünkü paraların hepsi araçlara sığmadı ve asfalt yolun üzerine bırakıldı. Ancak Gani ve ailesi, 4 araba ve içi tamamiyle nakit para dolu bir helikopterle birlikte ülkeyi terk etti.

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Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban’ın başkent Kabil’e girmesinin ardından pazar günü ülkesinden kaçmıştı. Gani'nin kaçarken arkasında yüklüce bir serveti sokakta bırakmak zorunda kaldığı ancak bir helikopter nakit para ile kaçabildiği ortaya çıktı. Bu arada nerede olduğu bilinmeyen Gani'nin yeri tespit edildi.

Büyük bir meblağ parayı asfaltın üzerine bırakıp kaçtı

Rusya merkezli RİA'nın haberinde şöyle denildi: "Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani büyük bir meblağ parayı geride bırakmak zorunda kaldı. Çünkü paraların hepsi araçlara sığmadı ve asfalt yolun üzerine bırakıldı.

4 araba ve içi para dolu helikopterle kaçtı

"Ancak Gani ve ailesi, 4 araba ve içi tamamiyle nakit para dolu bir helikopterle birlikte ülkeyi terk etti. Gani, Afganistan'da kan dökülmemesi için böyle hareket ettiğini söyledi."

Geride bir şey kalmışsa bütçenin temel taşı olabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Danışmanı Zamir Kabulov da olayı doğrularken, Eşref Gani'nin yanında ne kadar nakit para götürebildiği ve ne kadarını da bırakmak zorunda kaldığı konusunda kesin bir bilgi olmadığını açıkladı. Kabulov, "Umarım hükümet yetkilileri devletin kasasındaki tüm paraları almamıştır. Eğer geride bir şey kalmışsa bu bütçenin temel taşı olabilir." diye konuştu.