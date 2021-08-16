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İstanbul'dan Bulgaristan'a iki tekerlek arasında ölümüne yolculuk

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İstanbul'dan Bulgaristan'a iki tekerlek arasında ölümüne yolculuk

İSTANBUL'dan Bulgaristan'a gitmek için yola çıkan tur otobüsünün altında, iki tekerlekle şasi arasına saklanan 2 göçmen yakalandı.

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Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan İstanbul'a turist getiren otobüsle önceki gün turun tamamlanmasının ardından geri dönüş için yola çıkıldı. İstanbul ile Edirne arasındaki istasyonda mola veren otobüsün Bulgar sürücüsü aracı incelerken iki tekerlek ile şasi arasında 2 kişinin olduğunu fark edip polise haber verdi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri kişileri bulundukları yerden çıkardı

Polis, otobüsün altında ölüme yolculuk yaparken tesadüfen bulunan kişilerin ülkeye kaçak giren göçmenler olduğunu belirledi. Bulgaristan'a yasa dışı yollardan gitmek için otobüsün altına gizlendikleri belirlenen 2 göçmen sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine götürüldü.

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