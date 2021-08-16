Amerikalı yetkili Kabil Havalimanı'ndaki kaosta 7 kişinin öldüğünü söyledi

ABD'nin tahliye operasyonunun devam ettiği Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'nda yaşanan kaosta 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Associated Press (AP) haber ajansına açıklama yapan ve adı açıklanmayan bir Amerikalı savunma yetkilisi Kabil Havalimanı'nda yaşanan kaosu değerlendirdi.

Yetkili, söz konusu kaosta yüzlerce kişinin uçakların kalktığı piste girdiğini belirterek kargaşada en az 7 kişinin öldüğünü, bunlardan bazılarının kalkıştaki bir uçaktan düşerek yaşamını yitirdiğini söyledi.

Havalimanında güvenliğin yeniden sağlandığını ve pistin temizlendiğini kaydeden yetkili, tahliye uçuşlarına da devam edileceğini ifade etti.