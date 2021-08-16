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Tatil için Afganistan'a giden İngiliz genç kabusu yaşadı

Tatil için Afganistan'a giden İngiliz genç kabusu yaşadı

Tatil için Afganistan'a giden İngiliz öğrenci Miles Routledge, Taliban'ın 10 gün içinde tüm ülkeyi ele geçirmesi sonrası oluşan kaosun ortasında kaldı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan 22 yaşındaki genç yaşadıklarını anlattı.

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Afganistan'a tatile giden 22 yaşındaki İngiliz öğrenci, tabiri caizse tüm bu gelişmelerin göbeğinde kendisini buldu ve hayatının şokunu yaşadı. Ziyaret edilmesi en tehlikeli ülkeleri araştırdıktan sonra Afganistan'a gitme kararı aldığını belirten Miles Routledge, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

The Mirror'da yer alan habere göre; İngiliz öğrenci, tahliye edilmesinin haftalar sürebileceğinin altını çizdi. Fizik öğrencisi Miles, ortalama bir Afgan vatandaşına kıyasla 'rahat' olduğunu yineledi. Miles, Taliban militanları tarafından çevrildiğini ve hayatta kalmak için Gallerli olduğunu söylediğini de iddia etti.

İngiliz öğrenci, 'ziyaret edilmesi en tehlikeli ülkeler' turu kapsamında Çernobil'i de ziyaret etmişti.
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