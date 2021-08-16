Sinop'ta tomrukların arasından cansız kadın bedeni çıktı

Sel felaketinin büyük yıkımlara neden olduğu illerimiz arasında yer alan Sinop'ta sürüklenen tomrukların arasından cansız kadın bedeni bulundu.

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Tarihin en büyük doğal afetlerinden birini yaşayan Karadeniz bölgesinde kayıp vatandaşları arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Selin büyük yıkım yarattığı Sinop'ta da tomruklarla sürüklenen bir kadının cansız bedeni bulundu.

Kaybolmaması için kıyıya çekildi

Erfelek ilçesine bağlı İncirpınarı köyü sahilinde tomrukların arasında vatandaşlar tarafından bir kadın cesedi fark edildi. Ceset, vatandaşlar tarafından açığa gidip kaybolmaması için kıyıya çekildi. Tomrukların arasında ceset bulunduğu jandarma ekiplerine haber verildi. Çıkarılan cesedin götürülerek kimlik tespitinin yapılması için çalışma başlatıldı.

Vefat edenlerin sayısı 72 oldu

Diğer yandan sel bölgesinde can kayıpları da artmaya devam ediyor. Kastamonu'da 60 vatandaşımız hayatını kaybederken, Sinop'ta 11, Bartın'da ise 1 vatandaşımızdan üzen haber geldi.