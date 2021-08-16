BIST 1.455
DOLAR 8,46
EURO 9,98
ALTIN 485,77
HABER /  GÜNCEL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Sinop'ta tomrukların arasından cansız kadın bedeni çıktı

Sinop'ta tomrukların arasından cansız kadın bedeni çıktı

Sel felaketinin büyük yıkımlara neden olduğu illerimiz arasında yer alan Sinop'ta sürüklenen tomrukların arasından cansız kadın bedeni bulundu.

Abone ol

Tarihin en büyük doğal afetlerinden birini yaşayan Karadeniz bölgesinde kayıp vatandaşları arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Selin büyük yıkım yarattığı Sinop'ta da tomruklarla sürüklenen bir kadının cansız bedeni bulundu.

Kaybolmaması için kıyıya çekildi
Erfelek ilçesine bağlı İncirpınarı köyü sahilinde tomrukların arasında vatandaşlar tarafından bir kadın cesedi fark edildi. Ceset, vatandaşlar tarafından açığa gidip kaybolmaması için kıyıya çekildi. Tomrukların arasında ceset bulunduğu jandarma ekiplerine haber verildi. Çıkarılan cesedin götürülerek kimlik tespitinin yapılması için çalışma başlatıldı.

Vefat edenlerin sayısı 72 oldu
Diğer yandan sel bölgesinde can kayıpları da artmaya devam ediyor. Kastamonu'da 60 vatandaşımız hayatını kaybederken, Sinop'ta 11, Bartın'da ise 1 vatandaşımızdan üzen haber geldi.

ÖNCEKİ HABERLER
CNN muhabiri başörtüsü takıp Taliban askerleriyle poz verdi
CNN muhabiri başörtüsü takıp Taliban askerleriyle poz verdi
Tatil için Afganistan'a giden İngiliz genç kabusu yaşadı
Tatil için Afganistan'a giden İngiliz genç kabusu yaşadı
İstanbul'dan Bulgaristan'a iki tekerlek arasında ölümüne yolculuk
İstanbul'dan Bulgaristan'a iki tekerlek arasında ölümüne yolculuk
Afganistan'da Taliban'ın meşru yönetimini ilk Çin tanıyacak iddiası
Afganistan'da Taliban'ın meşru yönetimini ilk Çin tanıyacak iddiası
Karantina ihlali yapan yaşlı kadın: Ceza yazmayın para vermem
Karantina ihlali yapan yaşlı kadın: Ceza yazmayın para vermem
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani 4 araba ve helikopter dolusu parayla Umman'a kaçtı
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani 4 araba ve helikopter dolusu parayla Umman'a kaçtı
Bartın'da sel felaketine yakalandı o anları anlattı çatıya çıkın Kur'an okumaya başladım
Bartın'da sel felaketine yakalandı o anları anlattı çatıya çıkın Kur'an okumaya başladım
Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketinde can kaybı 74'e çıktı
Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketinde can kaybı 74'e çıktı
Afganistan'dan Türkleri tahliye eden uçak İstanbul Havalimanı'na indi
Afganistan'dan Türkleri tahliye eden uçak İstanbul Havalimanı'na indi
ABD'den Tesla'nın otopilot sistemine güvenlik soruşturması
ABD'den Tesla'nın otopilot sistemine güvenlik soruşturması