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Almanya'dan Afganistan itirafı: Yanlış değerlendirdik

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Almanya'dan Afganistan itirafı: Yanlış değerlendirdik

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ülkesinin Afganistan'daki durumu yanlış değerlendirdiği itirafında bulundu.

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Afganistan'daki gelişmelere ilişkin Berlin'de yaptığı açıklamada, "Geçiştirilecek bir şey yok. Federal hükümet, istihbarat servisleri, uluslararası toplum, hepimiz durumu yanlış değerlendirdik" dedi.

Afganistan hükümetinin bazı üyelerinin Doha'da bulunduğunu belirten Maas, bazılarının ise Taliban ile ülkede iktidar devrini müzakere etmek için kaldığını dile getirdi.

Maas ayrıca Almanya'nın Afganistan'daki tutumunu Mali'deki diğer misyonlarla karşılaştırmanın yanlış olduğunu kaydetti.

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