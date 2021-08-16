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Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı

Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı

Beşiktaş'ta uzun süredir takımdan ayrılması gündemde olan Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı.

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Siyah-beyazlı takımda yıllık 3.2 milyon euro maaş alan ve bir yıl daha sözleşmesi bulunan Sırp futbolcu Ljajic , yönetimle yaptığı görüşmede ayrılmak istemediğini dile getirdi. Bunun üzerine Beşiktaş kulübü çözümü futbolcuyu kadro dışı bırakmakta buldu.

Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması sürerken beklenen bir kadro dışı kararı geldi. Siyah-beyazlı kulüp, Adem Ljajic'in kadro dışı kaldığını resmen açıkladı.

"Bundan böyle çalışmalarına takımdan ayrı olarak devam edecektir"
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Adem Ljajic, teknik heyetimizin değerlendirmesi doğrultusunda, bundan böyle çalışmalarına takımımızdan ayrı olarak devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

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