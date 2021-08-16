Pentagon'dan Afganistan açıklaması: Türkiye ile birlikte çalışıyoruz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon): ABD, Türk askerleri ve uluslararası ortaklar Kabil Havalimanı'ndaki kalabalığı dağıtmaya çalışıyor

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Afganistan'da kısa sürede il merkezlerini ele geçiren Taliban, dün Kabil'e girdi. Örgütün, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın da kontrolünü almasının ardından Kabil'den kaçışlar başladı. Dün akşam ülkeden ayrılmak isteyen binlerce kişi Kabil'deki havalimanına akın etti.

Uçaklar doldu, üstüne bindiler

Uçakların kapasitelerinin de üstünde yolcu almasına rağmen, bazı Afganlar uçak üzerinde yolculuk yapacaklarını ifade ederek, uçakların tepesine çıktı. Hatta bölgeden uçağın üzerine çıkan Afganların kalkış sırasında düştüklerine dair haberler geldi.

Pentagon'dan Türk askeri açıklaması

Son olarak Pentagon da güvenliğinin sağlanmasında Türkiye'nin önemli konumda olduğu Kabil Havalimanı hakkında açıklama yaptı. Pentagon Sözcüsü Kirby tarafından yapılan açıklamada, "ABD, Türk askerleri ve uluslararası ortaklar, Kabil Havalimanı'nı kalabalıktan arındırmak için birlikte çalışıyor. Bunun ne kadar süreceğini bilmiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hava operasyonları yeniden başlayacak

Öte yandan ABD askerleri tarafından 2 Afgan'ın öldürülmesi ve Kabil Havalimanı'nda yaşanan kaosun ardından hava operasyonlarını geçici olarak askıya alan ABD'li yetkililerin, olayların kontrol altına alınmasının ardından hava operasyonlarına yeniden başlayacağı bildirildi.

ABD askerleri havalimanında iki kişiyi vurdu

ABD askerlerinin, silahlı olduğu belirtilen iki Afgan'ı vurarak öldürmesi ve havalimanında çıkan kaosun ardından ABD'li yetkililerin tüm hava operasyonlarını geçici olarak durdurduğunu kaydeden yetkili, söz konusu kişilerin Taliban üyesi olup olmadığının ise bilinmediğini vurguladı.