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Trabzonspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5 golle geçti

Trabzonspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5 golle geçti

Trabzonspor, Süper Lig'in açılış haftasında deplasmanda Yeni Malatayaspor'u 5-1 mağlup etti.

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Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya geldi.

Mücadeleye hızlı başlayan bordo-mavililer, 3. dakikada Bakasetas ile 1-0 öne geçti. Baskısını devam ettiren Trabzonspor, 11. dakikada Nwakaeme'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. 29. dakikada sahneye çıkan Gervinho, durumu 3-0'a getirdi.

Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük maçın 32. dakikasında farkı 2'ye indirse de 42. dakikada Marek Hamsik, farkı tekrar 3'e çıkardı ve ilk yarı 4-1 sona erdi.

Trabzonspor 5 golle galip geldi
İkinci yarıda da üstün oyununu devam ettiren Trabzonspor 67. dakikada Djaniny'nin penaltı golüyle durumu 5-1'e getirdi.

Trabzonspor'un 79. dakikada attığı gol, VAR incelemesi sonucu hakemin faul tespit etmesiyle iptal edildi.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor rakibi Yeni Malatyaspor'u 5-1 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

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