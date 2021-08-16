Afgan kadın gazeteciler hayatlarından endişe ediyor

Taliban'ın Afganistan'ın tamamında kontrolü ele geçirmesiyle birlikte hemcinslerinin sesi olmaya çalışan Afgan kadın gazeteciler ve aktivistler, artık kendi hayatlarından endişe ediyor.

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Kadın gazeteciler, Kabil'in kontrolünün alınmasının akabinde evlerine dönmeleri gerektiğinin söylenmesinin ardından gizlenmeye başladılar.

euronews'e konuşan ve güvenlik gerekçesiyle adının açıklanmasını istemeyen bir gazeteci, "Çok ama çok üzgünüm. Afgan kadınlar için kalbimden ağlıyorum." dedi.

Afgan kadınlar artık özgür olamayacak

"Afgan kadınlar artık özgür olamayacak, özgürlüklerini yitirecek. Taliban kadınları, gazetecileri ve sivil aktivistleri taşlayacak."" diyen gazeteci, Örgüt yönetimi altında kadınların artık çalışamayacaklarını veya eğitim alamayacaklarının altını çizdi. Kabil'de sokakların bomboş olduğunu belirten eski milletvekili ve eski Meclis Başkanı Yardımcısı Fevziye Kofi, Twitter hesabından, "Güne Kabil'in boş sokaklarına bakarak başlıyorum, insanı dehşete düşürüyor. Tarih ne çabuk tekerrür ediyor." sözleriyle başkentteki atmosferi aktardı.

Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden sonra medyaya, vatandaşların ülkeden kaçma mücadelesi verdiği çaresizlik anları yansıdı.

Yayınlanan videolarda, insanların havaalanına koştuğu ve tahliye uçaklarına binmeye çalıştığını yer aldı. Batılı ülkeler büyükelçiliklerini tahliye etseler de birçok Afgan gazeteci, hedef alınmaktan kurtulmak için ülkeden ayrılma imkanına sahip olmayacak.

"Taliban onlardan nefret ediyor"

euronews'e konuşan bir Afgan kadın gazeteci, Afgan meslektaşlarının öldürülmesinden korktuğunu söyleyerek "Taliban onlardan nefret ediyor çünkü onlar Afganistan'daki (geçmiş) yirmi yılın sembolleri." değerlendirmesinde bulundu.