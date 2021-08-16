Türkiye 16 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 287 bin 947 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 18 bin 163 kişinin testi pozitif çıktı, 165 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 84 milyon 547 bin 410'a yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 287 bin 947 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 18 bin 163 kişinin testi pozitif çıktı, 165 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 16 bin 642 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 71.46, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 53.72 olarak kayda geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 44 milyon 357 bin 493'ü birinci doz, 33 milyon 342 bin 431'i ikinci doz, 6 milyon 815 bin 458'i üçüncü doz olmak üzere toplam 84 milyon 547 bin 410'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Vaka sayılarının kontrolü bizde olsun istiyorsak aşı olmalı ve tedbirlere bir süre daha sıkıca uymalıyız. Kontrolü elde tutma imkanımız var" değerlendirmesinde bulundu.